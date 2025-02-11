العربية: مصر غاضبة من إسرائيل وأمريكا ورفضت 3 مقترحات لتهجير غزة

‏وكالات

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن.

‏وفي تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أكدت المصادر أن مصر لديها خطتان لإعادة إعمار غزة من دون إخراج سكانها، موضحين أن القاهرة لديها رد جاهز بشأن ملف غزة ولا تغيير فيها.

‏وأشارت المصادر، إلى أن مصر رفضت 3 مقترحات بشأن غزة وجميعها تتضمن التهجير وعدم العودة، لافتة إلى أن مصر أرسلت أكثر من رد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة على مدار الأيام الماضية.

‏وأكدت المصادر، أن القاهرة متمسكة بعدم إخراج أهل غزة وتوطينهم في مكان آخر، كما أنها أغلقت الباب أمام مقترح تخصيص أرض لسكان القطاع.

‏وأفادت المصادر، بأن مصر تؤكد أنها لن تخصص قطعة أرض ليعيش فيها سكان غزة، مشيرة إلى أن القاهرة تقول إن لديها خطتين لإعادة إعمار غزة من دون إخراج سكانها.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لكل من الأردن ومصر، لكنه أكد أن بلاده لن تستخدمها كوسيلة تهديد.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع رويترز: "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا، سيتم تخصيص قطع أرض في الأردن ومصر ليعيش فيها الفلسطينيون

وتابع ترامب في حديثه مع رويترز: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير قطاع غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، وسندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وفي بيانات عدة أصدرتها وزارة الخارجية المصرية، عبّرت القاهرة عن رفضها "أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه".