الرئاسة الفلسطينية: ترامب يمكنه السيطرة على غزة إذا قتل جميع الفلسطينيين

وكالات

‌‏أكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "الوطن بأكمله في خطر".

‌‏وشدد المتحدث في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، على ضرورة أن يتوحد جميع الفلسطينيين خلف قيادة واحدة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسيطر على غزة في حالة واحدة وهي قتل جميع الفلسطينيين.

‌‏وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني سيكسر مشروع ترامب في غزة للسيطرة على القطاع وتهجير سكانه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإطلاق سراح جميع الأسرى بحلول يوم السبت.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لكل من الأردن ومصر، لكنه أكد أن بلاده لن تستخدمها كوسيلة تهديد.

وردا على سؤال بشأن خططه لتنمية غزة، نفى ترامب أنه سيقوم شخصيا بأي مشاريع هناك، مشيرا إلى أن تطوير القطاع قد يستغرق وقتا طويلا لكنه سيخلق فرص عمل عديدة في المنطقة.

أما عن السلطة التي تخوله للسيطرة على غزة، قال ترامب: "بموجب السلطة الأمريكية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى نقاشات سريعة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن تستمر هذه المحادثات لاحقا بشكل أوسع.