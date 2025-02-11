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العاهل الأردني: سنناقش في السعودية كيفية التعامل مع أمريكا بشأن غزة

08:27 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الملك عبدالله الثاني

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وكالات

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن المملكة الهاشمية ستناقش في السعودية كيفية العمل مع الولايات المتحدة بشأن غزة.

وفي معرض رده على سؤال حول استقبال فلسطينيين، قال العاهل الأردني إنه "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وأشار العاهل الأردني، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستقبل ألفي طفل من المرضى.

وفي ما يخص وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، أوضح العاهل الأردني: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وأوضح الملك عبد الله، أنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدا أن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

ولفت العاهل الأردني، أن المملكة الهاشمية يجب أن تنتظر لترى خطة من مصر بشأن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة.

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