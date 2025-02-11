العاهل الأردني: العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأكد العاهل الأردني، أن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضح العاهل الأردني، أن المملكة الهاشمية يجب أن تنتظر لترى خطة من مصر بشأن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأشار العاهل الأردني، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستقبل ألفي طفل من المرضى.

وأضاف الملك عبد الله في معرض رده على سؤال حول استقبال فلسطينيين، أنه "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وفي ما يخص وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، أوضح العاهل الأردني: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".