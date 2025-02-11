العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين من غزة: سننتظر رؤية مصر

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن تنتظر المملكة الهاشمية لترى خطة من مصر.

وأشار العاهل الأردني، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستقبل ألفي طفل من المرضى.

وأضاف الملك عبد الله في معرض رده على سؤال حول استقبال فلسطينيين، أنه "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وفي ما يخص وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، أوضح العاهل الأردني: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، مؤكدا أنه سيكون هناك رد من عدة دول.

ولفت العاهل الأردني، إلى أن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.