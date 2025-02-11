العاهل الأردني يصل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي ترامب

وكالات

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في واشنطن، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورافق الملك في زيارته ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ومن المقرر أن يجري الملك لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، إلى جانب عدد من أعضاء لجان مجلسي الشيوخ والنواب.