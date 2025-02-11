البحرية الألمانية تؤكد تعرض بعض سفنها لأعمال تخريب مقصودة

برلين - (د ب أ)

كشف الفايس أدميرال يان كريستيان كاك، قائد القوات البحرية الألمانية عن قيام مخربين بإحداث أضرار مقصودة في سفن حربية في ألمانيا في أكثر من حالة.

وخلال فعالية "نافي توكس (المحادثات البحرية)"، قال كاك في برلين اليوم الثلاثاء: "هناك تدمير، أي تخريب، في أكثر من وحدة"، لافتا إلى اتخاذ إجراءات وقائية في أحواض بناء السفن المعنية.

ولم يعلق كاك بالتفصيل على تقرير نشرته إذاعتا "دبليو دي آر" و"إن دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، والذي ذكر أن الفرقاطة "إمدن"، والتي تم تصنيعها في حوض "بلوم+فوس" في هامبورج ولم يتم تسليمها بعد للبحرية، كانت هدفًا لعملية تخريب.

وبحسب التقرير، تم اكتشاف أن عدة كيلوجرامات من برادة المعادن أُلْقِيَتْ داخل محرك السفينة الحربية خلال فحص أجري في يناير الماضي، وتابع التقرير أنه لو لم يتم اكتشاف هذه البرادة، لكان من الممكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة.

وعند الاستفسار من جانب وسائل الإعلام الاستقصائية، رفض متحدث باسم حوض بناء السفن "بلوم+فوس" الإدلاء بأي معلومات.

وقال كاك إنه بالإضافة إلى محاولات التخريب على السفن البحرية، كانت هناك محاولات تسلل من البر والبحر إلى القواعد البحرية الألمانية، بالإضافة إلى "محاولات استدراج" جنود يرتدون الزي العسكري أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وتابع كاك: "تقييمنا هو أنهم يختبروننا، إنهم يحاولون زعزعة استقرار مجتمعنا سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الحلف (يعني حلف شمال الأطلسي ناتو)، وربما إنهم يضعون الأسس لعمليات عسكرية نشطة في وقت لاحق".

وأوضح كاك أن البحرية الألمانية بدأت منذ عام 2022 بتنفيذ إجراءات أمنية إضافية، من بينها، رفع مستوى الجاهزية لدى فرق مكافحة الألغام البحرية، وزيادة عمق عمليات الغواصين من 54 مترًا إلى 84 مترًا، "وهو العمق الذي تم فيه تفجير أنابيب نورد ستريم 1 و2"، كما تعمل البحرية أيضا على تشكيل وحدات تأمين بحرية.

وأكد كاك أن "التهديد المتنامي من جانب روسيا بات أكثر إلحاحًا بحلول بداية عام 2025 مقارنة بما كان عليه قبل عامين، الخبراء وأجهزة الاستخبارات يتفقون على أن روسيا ستكون قادرة على خوض صراع مع حلف الناتو بحلول عام 2029".

وأشار كاك إلى أنه بادر إلى القيام بتوسيع استراتيجي للتخطيطات الحالية "مسار البحرية 2035+".

وقال المفتش العام: "ليس لدينا وقت لنضيعه.. سنقوم في الأسابيع المقبلة بالتنسيق داخليًا حول الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، ثم سنعلنها علنًا.. هناك الكثير مما ينتظرنا".