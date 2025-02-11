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نتنياهو: وقف إطلاق النار سينتهي إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى ظهر السبت

07:28 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى حتى ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سيتوقف وسيعود جيش الاحتلال لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيا.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته باركت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته الثورية بشأن غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين، قولهم إن المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت" يتوقع الإفراج عن الأسرى التسعة خلال أيام وفقا لاتفاق المرحلة الأولى مع حماس.

وزعم المسؤولون، أن حماس خرقت الاتفاق ولا تقدم فيه أو تفاوض بشأن المرحلة الثانية دون إعادة الأسرى.

وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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