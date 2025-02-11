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إعلام عبري: نتنياهو أمر بتعزيز القوات في محيط غزة والاستعداد لأي تطورات

06:56 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بتعزيز القوات في محيط غزة والاستعداد لأي تطورات إذا امتنعت حماس عن إطلاق سراح الأسرى السبت المقبل.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن المجلس المصغر، أنه سيستمر العمل بالصفقة إذا أطلق سراح الأسرى يوم السبت المقبل.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أنه إذا تم الإفراج عن الأسرى يوم السبت فمن غير المتوقع أن تصعد إسرائيل المواجهة مع حماس.

وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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