عبد العاطي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الثلاثاء، عقب انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك لترأس الوفد المصرى المشارك في اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 12-13 فبراير، والتي تُعقد في إطار التحضير لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.

وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار دورها المحوري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، والحرص على دعم أجندة القارة في مجالات التنمية والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث سيبحث المجلس التنفيذي خلال اجتماعاته عدداً من القضايا المحورية ذات الأولوية على أجندة العمل الأفريقي المشترك، وفي مقدمتها انتخابات المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وملفات السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وآليات تعزيز دور الاتحاد وأجهزته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.