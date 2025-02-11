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إعلام عبري: المجلس الوزاري المصغر دعم رؤية ترامب لمستقبل غزة

06:10 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتبنى شقي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مصادر، قولها إن المجلس الوزاري قد يكون اعتمد إعادة إرساء قواعد المراحل التالية للاتفاق وإجلاء سكان غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر، أن المجلس المصغر دعم طلب ترامب الإفراج عن الأسرى حتى السبت ورؤيته لمستقبل غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة نتنياهو.

ويأتي اجتماع هذا المجلس عقب قرار المقاومة تأجيل تسليم الدفعة القادمة من الأسرى الإسرائيليين إلى أجل غير مسمى بسبب الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

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