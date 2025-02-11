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إعلام عبري يتوقع أن يعلن نتنياهو تبنى خطة ترامب

06:08 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بني

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه يتوقع أن يعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتبنى شقي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

كان الرئيس الأمريكي كشف الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض عزمه الاستيلاء على غزة وخروج الفلسطينيين منها، والترويج لمخطط تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

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بنيامين نتنياهو دونالد ترامب مقترح ترامب لتهجير غزة الاحتلال الإسرائيلي
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