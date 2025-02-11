الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" نقلا عن تقرير للأمم المتحدة، اليوم ال ثلاثاء، إن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أن التقرير الذي تم إعداده بعد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة يبيّن أن المبالغ اللازمة لإعادة إعمار غزة على المدى القصير والمتوسط والبعيد تقدر بنحو 53.142 مليار دولار.

وأوضح جوتيريش، أن تلك التكلفة تشمل 20.568 مليار دولار على المدى القصير للسنوات الثلاث الأولى.