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بعد مقترح ترامب.. تداول مقطع من "ذا جولدن جيرلز" عام 1987 يتحدث عن تهجير الفلسطينيين

05:22 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

تداول مقطع من ''ذا جولدن جيرلز'' عام 1987 يتحدث عن

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(وكالات)

بعد مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وترحيلهم إلى بلدان آخر، تداولت نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مشهد من مسلسل "ذا جولدن جيرلز" والذي أذيع في ثمانينات القرن الماضي.


في المسلسل الذي أذيع عام 1987، تحدثت إحدى الشخصيات عن إمكانية نقل الفلسطينيين إلى جزيرة جرين لاند التابعة لمملكة الدنمارك. وفي السياق كانت الممثلة تشكو من تأخر زوجها في العمل، وتقضي وقتا طويلا بمفردها بالمنزل لذلك قررت أن تتصل بإحدى البرامج وتقدم اقتراحا بِشأن مشكلة الشرق الأوسط.

في الاقتراح الذي قالته السيدة لمذيع البرنامج، إنه يمكن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جزيرة جرين لاند، لتسمع صديقتها المداخلة الهاتفية، وتتصل بها تسألها عن الاقتراح لتجيبها، أن جرينلاند جزيرة كبيرة لا يستخدمها أحد، وفي حال تم الحديث عن مشكلة الطقس البارد والثلوج هناك، فإن ذلك يمكن حله عبر ارتداء الملابس الثقيلة.

رغم أن ترامب، لم يطرح مباشرة، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى جرينلاند، والحديث عن مصر والأردن أو دول أخرى في الجوار، لكن الرئيس الأمريكي، عرض صراحة شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك بل هدد بفرض رسوم جمركية حال لم يتم الاستماع إلى مطلبه.

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