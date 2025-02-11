منشور منسوب لحافظ بشار الأسد عن "ليلة السقوط" يثير تفاعلًا

وكالات

نشر حساب منسوب لحافظ نجل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على منصة إكس، أمس الإثنين، منشور يكشف اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام وفرار الأسرة إلى روسيا، ما أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أقل من ساعة على نشر "تفاصيل ليلة السقوط"، حذفت منصة إكس حذفت المنشور وأغلقت الحساب دون تعليق رسمي.

وفي المقابل أكدت الناشطة والصحفية الكندية الأمريكية المشهورة بدعمها لنظام الأسد إيفا كارين بارلتليت، أن الحساب الذي نشر هذه التفاصيل على منصة إكس وتليجرام يعود بالفعل لحافظ الأسد.

وقالت الصحفية الموالية للأسد عبر حسابها في فيسبوك: "يمكنني تأكيد أن هذا الحساب يعود له وليس لمنتحل شخصية: لقد كنا على تواصل مؤخرا، وكنت على علم بأنه سيقوم بإنشاء هذه القناة على تيليغرام وكذلك حسابه على منصة إكس".

وكتب الحساب الذي حمل اسم نجل الأسد وكان موثقًا بالعلامة الزرقاء، أنه "لم يكن هناك أي خطة ولا حتى احتياطية لمغادرة دمشق ناهيك عن سوريا".

وأضاف: "على مدى 14 عاما الماضية مرت سوريا بظروف لم تكن أقل صعوبة وخطورة من التي مرت بها في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر الماضيين ومن أراد الهروب لهرب خلالها، وخاصة خلال السنوات الأولى عندما كانت دمشق شبه محاصرة وتُقصف يوميا وكانت الفصائل المسلحة على أطرافها واحتمال وصولهم إلى قلب العاصمة قائما طوال تلك الفترة".

ولفت الحساب إلى أنه "قبل بداية الأحداث الأخيرة سافرت من دمشق إلى موسكو يوم 20 نوفمبر على متن خطوط أجنحة الشام من أجل رسالة الدكتوراه في 29 نوفمبر، كانت أمي (أسماء الأسد) حينئذ في موسكو بعد عملية زرع العظم التي أجرتها في نهاية الصيف وذلك نظرا لمتطلبات العزل المرتبطة بالعلاج".

حساب موثق باسم حافظ بشار الاسد على منصة x

نشر

لم يكن هناك أي خطة، ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق، ناهيك عن سورية.



فعلى مدى ال١٤ عاماً الماضيين مرت سورية بظروف لم تكن أقل صعوبةً وخطورةً من التي مرت بها في نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول الماضيين.

ومن أراد الهروب لهرب… pic.twitter.com/RV0nXTR92C — Leenah aladhal (@LeenahAladhal) February 10, 2025

وأوضح قائلًا: "كان من المقرر أن أبقى لفترة بعد الدكتوراه لاستكمال بعض الإجراءات المرتبطة بالشهادة، ولكن بسبب تدهور الأوضاع في سوريا عدت إلى دمشق على متن الخطوط الجوية السورية يوم الأحد الأول من ديسمبر، لأكون مع أبي وأخي كريم، بقيت أمي في موسكو لاستكمال علاجها وبقيت أختي زين معها".

وبعد ذلك تطرق إلى يوم سقوط النظام السوريK إذ قال: "أما بخصوص أحداث يومي السبت 7 و8 ديسمبر ففي صباح السبت قدم أخي امتحانا لمادة الرياضيات في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق، كان يدرس وكان يُحضِّر نفسه للعودة للدوام في اليوم التالي، وأختي كانت قد حجزت تذكرة للعودة إلى دمشق على متن الخطوط الجوية السورية في اليوم التالي أي الأحد".

وتابع: "بعد ظهر يوم السبت، انتشرت إشاعات بأننا هربنا خارج البلاد، واتصل بي عدد من الأشخاص للتأكد من وجودنا في دمشق، ونفيا لذلك، ذهبت إلى حديقة النيربين في حي المهاجرين والتقطت صورة لي نشرتها على منصة "إنستجرام" (مغلق الآن)، وبعدها بفترة قليلة تداولت الصورة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".

حافظ بشار الأسد نزل تغريدة عن ليلة السقوط

رح اختصرلكم ياها

ماهربنا يوم الأحد الصبح

هربنا يوم الأحد المسا 🤣🤣 pic.twitter.com/Xa7e5NPEYe — Sham (@shamm00963) February 10, 2025

وأضاف الحساب "حتى ذلك الحين بالرغم من أصوات الرمايات البعيدة، لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف الذي اعتدناه منذ السنوات الأولى للحرب، واستمر الوضع على هذا الحال، إذ كان الجيش يحضر للدفاع عن دمشق، ولم يكن تدهور الأمور حتى خبر انسحاب الجيش من حمص، الذي كان مفاجئا كما كان قبله انسحاب الجيش من حماة وحلب وريف إدلب".

كما أشار نجل بشار الأسد في منشوره إلى أنه: "لم تكن هناك تحضيرات أو أي شيء يوحي بمغادرتنا، إلى أن وصل إلى بيتنا في حي المالكي مسؤول من الجانب الروسي بعد منتصف الليل، أي في صباح الأحد، وطلب انتقال الرئيس إلى اللاذقية"، مضيفًا "بعد حين انطلقنا باتجاه مطار دمشق الدولي ووصلنا إليه حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل والتقينا بعمي ماهر هناك، حيث كان المطار خاليا من الموظفين بما في ذلك برج المراقبة، ومن ثم انتقلنا على طائرة عسكرية روسية إلى اللاذقية، حيث هبطنا في مطار حميميم قبل طلوع الفجر".

وأوضح أنه: "في ساعات النهار الأولى، أي الأحد، كان من المفترض أن نتحرك باتجاه الاستراحة الرئاسية في منطقة برج إسلام، والتي تبعد عن القاعدة بالطريق أكثر من 40 كيلومتراً، ولكن محاولات التواصل مع أي أحد باءت بالفشل"، مؤكدًا في ذلك الوقت "كانت جميع الهواتف التي تم الاتصال بها مغلقة، وبدأت ترد المعلومات بانسحاب القوات من الجبهة مع الإرهابيين وسقوط آخر المواقع العسكرية، في نفس الوقت، بدأت الهجمات المتتالية بالطيران المسير تستهدف القاعدة، وتزامن ذلك مع إطلاق نار قريب وبعيد في محيطها، وهذه الحالة استمرت طوال فترة وجودنا هناك".

ما بعرف شو بدي قلكم بس للمرة الالف يتم تدوال معلومة Fake ويتم نشرها وإعادة نشرها من اجل الايك وال Buzz

حساب مايسمى @HafezAlassad هو حساب Fake واللي فتحو استخدم جواز سفر حافظ اللي لقوه بالبيت وتم تداوله عبر الانترنيت ، ولما عرفت ادارة ال X ذلك تم إغلاق الحساب 😂



الثبات… pic.twitter.com/xN6xon4z4P — Mustafa 🇺🇸 (@BackoMustafa) February 10, 2025

واختتم المنشور المنسوب لنجل الأسد، قوله: "بعد الظهر أطلعتنا قيادة القاعدة على خطورة الموقف في محيطها، وأبلغتنا بتعذر الخروج من القاعدة، نظرا لانتشار الفصائل المسلحة والفوضى وانسحاب الوحدات المسؤولة عن حماية القاعدة، بالإضافة إلى انقطاع الاتصال مع كافة القيادات العسكرية، وأنه بعد التشاور مع موسكو، طلبت موسكو منهم تأمين انتقالنا إلى موسكو، حيث أقلعنا باتجاهها على متن طائرة عسكرية روسية، ووصلنا إليها في الليل، أي ليل الأحد 8 ديسمبر".

وأثار المنشور حالة من السخرية من قبل السوريين نظرًا لطول المنشور الذي انتهى بالقول إنهم فروا من سوريا صباح 8 ديسمبر، فيما نفت حسابات أن يكون الحساب تابعاً لنجل بشار الأسد، مشيرين إلى أنه "مزيف" واستخدم في توثيقه جواز سفر حافظ بشار الأسد الذي وجد في القصر الرئاسي بعد سقوط النظام السوري.