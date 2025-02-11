بسبب عمق الهزة الأرضية.. خبير: زلزال المغرب تمدد لمناطق مختلفة

وكالات

كشف مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء، ناصر جبور، أن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها أمس في مناطق شمال المغرب، تعد هزة معزولة ولم يتم بعدها تسجيل أنشطة زلزالية ارتدادية.

ولفت جبور خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أنه لم يتم رصد أي توابع لهذه الهزة باستثناء ثلاث هزات ضعيفة وغير مرتبطة بالبؤرة الرئيسية، وهي هزات تسجل بشكل يومي تقريبا في المنطقة.

وأوضح أن الهزة، التي تعتبر متوسطة القوة، شعُر بها السكان في المنطقة المركزية في وزان وكذلك في مدن بعيدة مثل الجديدة، الدار البيضاء، وتازة، على بعد أكثر من 350 كيلومترا.

كما أشار إلى أن هذا التمدد في تأثير الهزة يعود إلى عمقها الذي بلغ أكثر من 20 كيلومترا، وهو ما ساعد على انتشار الأمواج الزلزالية لمسافات واسعة.

وحسب مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء فإن منطقة وزان تقع عند نقطة تماس بين سهل الغرب وسلسلة جبال الريف، وهي مناطق تشهد من حين لآخر هزات أرضية، عادة ما تكون ضعيفة، موضحًا أن الهزة الأخيرة كانت أقوى، حيث سجلت 5.2 درجات على مقياس ريختر.

ودعا جبور المواطنين إلى عدم الهلع، وأكد على أهمية الحفاظ على الهدوء في مثل هذه الحالات، مع ضرورة التوجه إلى أماكن آمنة مثل الاحتماء بمائدة خشبية خلال مرور الموجة الزلزالية.

وشهد المغرب، مساء الإثنين، زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وذكر المعهد أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، سجلت في جماعة بريكشة التابعة لإقليم وزان، شمالي المملكة.