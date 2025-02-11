"بعد انتظار 10 ساعات".. سوريا تمنع دخول القوات الروسية لقاعدة طرطوس

وكالات

بثت قناة "العربية/الحدث" مشاهد لعودة القوات الروسية إلى مطار حميميم العسكري بعد 10 ساعات من الانتظار أمام القاعدة الروسية بسوريا.

سيادة تُفرض على الأرض

بعد 10 ساعات من الترقب، #إدارة_العمليات_العسكرية في وزارة الدفاع السورية تمنع دخول القوات الروسية إلى #طرطوس، لتعود أدراجها إلى مطار #حميميم. مشهد حاسم توثّقه عدسات "الحدث".#سوريا#طرطوس#قناة_الحدث pic.twitter.com/VSyuQQB2i9 — ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@C_S_E_C) February 10, 2025

وتراجعت القوات الروسية بعدما منعتها إدارة العمليات العسكرية السورية من دخول قاعدة طرطوس البحرية.

وضمت القافلة الروسية 30 مركبة وآلية محملة بالصواريخ، حيث تحركت صباحًا من قاعدة "حميميم" باللاذقية باتجاه طرطوس.

وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لم يتحدد مصير القاعدتين الروسيتين في سوريا، إلا أن موسكو سعت إلى الاحتفاظ بقواتها في دمشق.

وقال الكرملين الأسبوع الماضي، إن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية الجديدة بشأن عدة موضوعات، من بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد.

والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بدمشق لإجراء أول محادثات مع الإدارة الجديدة بعد سقوط الأسد وهروبه إلى موسكو مع أفراد عائلته في ديسمبر الماضي بعدما سيطرت الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق.

وأوضح بوجدانوف آنذاك للصحفيين، أن "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية"، موضحًا أنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد، حسب وكالة "تاس" للأنباء.

ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن انفتاح بلاده على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية، قائلًا إنه مع أي اتفاق مع الجانب الروسي يخدم مصالح البلاد ويحقق المكاسب.

وخلال حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأسبوع الماضي، تحدث عن وجود تقدم في العلاقات بين سوريا وروسيا، قائلًا إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد تحسن بشكل ملحوظ منذ سقوط النظام السابق. مشددًا على أن دمشق تدرس مطالب موسكو.