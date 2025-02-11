أبو الغيط يقترح تنحي حماس عن السلطة في غزة "إذا اقتضت المصلحة"

وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء، مؤكدا أنه لا يمكن لترامب أو أي جهة شراء غزة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا تنازل عربي عن الأراضي الفلسطينية، وأن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين، معتبرا أن مقترح ترامب بشأن غزة هدفه وجود طرح عربي مقابل، وذلك وفق تصريح نشره موقع العربية.

ولفت إلى أن القيادة السعودية موقفها تاريخي وثابت من القضية الفلسطينية، موضحًا أنه لا يوجد تواصل مع حركة حماس والتواصل محصور مع السلطة الفلسطينية، كما اقترح تنحي حماس إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك.

وأوضح أبو الغيط أن القمة العربية الطارئة ستناقش طرحا عربيا يقابل مقترح أمريكا، لافتا إلى أن الطرح العربي سيقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي، مذكرا بأنه لا حل دون التوافق الفلسطيني الفلسطيني.

وصرح الأمين العام للجامعة العربية قائلا "نحن في فترة من المواجهة الخطرة جدًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي"، وأن "نتنياهو لديه مصلحة في انهيار اتفاق غزة".