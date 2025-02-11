مصادر محلية فلسطينية: انفجار ضخم في مخيم جنين

وكالات

كشفت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار ضخم في جنين تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي المُستمر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت اليوم، منزل الشهيد نضال العامر بمخيم جنين.

وحسب المصادر الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال فجرت المنزل المكون من طابقين جنوب شرق المخيم قرب مسجد الأسير.

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت عائلة الشهيد نضال العامر إخطارًا بهدم منزلها يوم الاثنين الماضي.

ويُواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، وتحديدًا في حارات: الألوب والفلوجة والبشر والدمج، وسط تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات مُتلاحقة.