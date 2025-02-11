وفاة موظف أممي اعتقله الحوثيون بشمال اليمن

صنعاء- (د ب أ)

أكد مصدر حقوقي يمني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، في معتقل للحوثيين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن المعتقل أحمد باعلوي 30 عاماً توفي امس الإثنين في معتقل للحوثيين في صعدة، دون معرفة أسباب وفاته حتى اللحظة".

وأكد المصدر أن باعلوي "لم يكن يعاني من أي مرض عضوي".

وتعرض باعلوي للاعتقال إلى جانب سبعة موظفين للبرنامج، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي .

وانضم باعلوي إلى برنامج الأغذية العالمي، في عام 2017، كمسؤول عن عمليات تكنولوجيا المعلومات، وفقاً لإعلان داخلي للأمم المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين حول وفاة باعلوي حتى الآن.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس تعليق كافة عمليتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة(المعقل الرئيسي للحوثيين) حتى الإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الجماعة.