انتقد الورقية.. . ترامب يوقع قرارًا بإلغاء حظر "الشاليموه" البلاستيك

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادًا للمصاصات الورقية "الشاليموه" ووصفها بأنها "تذوب بشكل مقزز"، ما دفعه ليأمر الوكالات الحكومية بالعودة إلى استخدام المصاصات البلاستيكية.



وجاء هذا القرار بعد سنوات من القلق حول تراكم النفايات البلاستيكية على الشواطئ وفي المحيطات، بحسب موقع بي بي سي.



ويحاول ترامب إعادة المصاصات البلاستيكية إلى الاستخدام مجددًا، موجهًا ضربة للجهود الرامية لاستبدالها بالمصاصات الورقية التي يقول إنها "لا تعمل".



ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يلغي قرار سلفه جو بايدن الذي كان يهدف إلى تقليص مشتريات الحكومة من المصاصات البلاستيكية وأدوات الطعام البلاستيكية والتغليف.



وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أن تفويض بايدن "انتهى"، إذ كتب على منصته "تروث سوشال": "استمتع بمشروبك التالي دون مصاصة تذوب بشكل مقزز في فمك".



وقال ترامب في إعلان بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن البلاستيك سيؤثر على سمك القرش كثيرًا أثناء تناوله في المحيط".

وكان ترامب قد كتب على موقعه الاجتماعي "Truth Social": "سأوقع على أمر تنفيذي الأسبوع المقبل ينهي تأييد بايدن للمصاصات الورقية التي لا تعمل. عائدون إلى البلاستيك!".

























