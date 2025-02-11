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دبابات الاحتلال تطلق النار تجاه جنوب رفح

03:34 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

كشفت مراسلة قناة العربية/ الحدث، أن دبابات إسرائيلية تطلق النار تجاه جنوبي رفح.

وجاء هذا في الوقت الذي هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حركة حماس بالسيطرة على 5% إضافية من أراضي قطاع غزة.

وأضاف سموتريتش، في كلمة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان حماس أمس تعليق اتفاق تسليم الأسرى: "سنقطع المياه والكهرباء عن غزة إذا عرقلت حماس اتفاق التبادل".

وفيما سبق قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 92 شخصا استشهدوا، وجرح 822 آخرون بسبب الاستهداف المتعمد من الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أزيد من 3 أسابيع.

وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثث 641 شهيدا بينهم 197 مجهولو الهوية.

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