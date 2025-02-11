سموتريتش: سنقطع المياه والكهرباء عن غزة إذا عرقلت حماس اتفاق التبادل

وكالات

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة إذا عرقلت حركة حماس اتفاق التبادل.

وأطلق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أمس الإثنين، التهديد ذاته إذ قال "لا طعام ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود يدخل إلى قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى حتى يوم السبت".

وأضاف ليبرمان أنه سيتم إغلاق معبر رفح واستعادة السيطرة الكاملة على ممر نتساريم.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بعدما أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أمس الإثنين، في بيان لحركة حماس تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق.

وبخصوص ممر نتساريم، فقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم في قطاع غزة.