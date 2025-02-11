إعلان

سموتريتش: سنقطع المياه والكهرباء عن غزة إذا عرقلت حماس اتفاق التبادل

03:33 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

بتسئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة إذا عرقلت حركة حماس اتفاق التبادل.

وأطلق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أمس الإثنين، التهديد ذاته إذ قال "لا طعام ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود يدخل إلى قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى حتى يوم السبت".

وأضاف ليبرمان أنه سيتم إغلاق معبر رفح واستعادة السيطرة الكاملة على ممر نتساريم.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بعدما أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أمس الإثنين، في بيان لحركة حماس تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق.

وبخصوص ممر نتساريم، فقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسئيل سموتريتش قطع المياه والكهرباء حركة حماس صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه
العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم