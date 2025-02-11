نيويورك تايمز: إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها في المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى

(وكالات)

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس كانت دقيقة في اتهامها لإسرائيل بعدم الوفاء بوعودها خلال المرحلة الأولى من اتفاق التبادل، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إسرائيل لم تلتزم بإرسال مئات الآلاف من الخيام والإمدادات الأخرى التي تعهدت بها، ما أثار خلافات في المفاوضات الجارية. كما أكد المسؤولون أن هذا الجانب من النزاع يمكن حله إذا سمحت إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترسل فريقًا تفاوضيًا إلى الدوحة لمناقشة تمديد الاتفاق، وذلك بعد أن يحدد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) موقفه النهائي.

كما كشف مسؤولون إسرائيليون أن الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى الدوحة ضم 3 مسؤولين لم يسبق لهم التفاوض، وكانوا في الغالب مستمعين فقط، حيث اكتفوا بالإنصات إلى المقترح القطري بشأن المرحلة التالية، ثم أعلنوا أنهم سيعودون إلى إسرائيل لمناقشة الأمر مع القيادة.