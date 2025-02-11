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بابا الفاتيكان يوجه انتقادا شديدا لإدارة ترامب بسبب الترحيل الجماعي للمهاجرين

03:13 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

بابا الفاتيكان

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روما- (أ ب)

وجه بابا الفاتيكان انتقادا شديدا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الترحيل الجماعي للمهاجرين من أمريكا.

وحذر البابا من أن البرنامج الذي يقضي بترحيل الأشخاص قسرا فقط بسبب وضعهم غير القانوني يحرمهم من كرامتهم المتأصلة و"سينتهي بشكل سيء".

وجاءت خطوة البابا فرنسيس الاستثنائية في تناول القمع الأمريكي ضد المهاجرين في رسالة إلى أساقفة الولايات المتحدة، الذين انتقدوا عمليات الطرد باعتبارها تلحق الضرر بالفئات الأكثر الضعيفة.

ولطالما جعل فرنسيس، وهو أول بابا من أمريكا اللاتينية في التاريخ، رعاية المهاجرين أولوية خلال فترة فترة بابويته، حيث طالب الدول باستقبال الفارين من الصراعات والفقر والكوارث المناخية وحمايتهم وتعزيزهم ودمجهم.

كما قال فرانسيس إن الحكومات من المتوقع أن تقوم بذلك إلى أقصى حدود قدرتها.


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