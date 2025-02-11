"سنرد بإجراء لا هوادة فيه".. نتنياهو يعلق على إعلان مقتل الأسير شلومو منصور

(وكالات)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إسرائيل "إجراءات حازمة لا هوادة فيها" لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إلى ديارهم.

جاءت تصريحات نتنياهو، بعد أن أعلن سكان كيبوتس كيسوفيم الواقع في غلاف قطاع غزة، رسميا مقتل شلومو منصور البالغ من العمر 86 عاما، والذي كان محتجزا لدى حماس.

وكتب نتنياهو على حسابه على منصة "إكس" قائلا: "سنواصل العمل بحزم ودون هوادة حتى نعيد جميع أسرانا - الأحياء والأموات".

وأعرب نتنياهو، عن تعازيه لأسرة منصور "بعد تلقيه النبأ المرير بشأن مقتله على يد منظمة حماس" حسب تعبيره.

وقال نتنياهو بعد عودته من واشنطن في التاسع من فبراير إن إسرائيل تتوقع من حماس الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

ومع ذلك، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، أمس الاثنين، أن الحركة أجلت إطلاق سراح الأسرى الذين كان من المتوقع أن يعودوا إلى ديارهم في الخامس عشر من فبراير.

