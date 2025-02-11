بن جاسم يرد على تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن السعودية

وكالات

علّق رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة وامتلاك القطاع وتحويله إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية في السعودية.

وقال بن جاسم في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الإثنين، "سبق وأن قلت في تغريدة سابقة بتاريخ 18 يناير الماضي إنه ستكون هناك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطورات ومواقف هامة يجب الاستعداد لها".

سبق وأن قلت في تغريدة سابقة بتاريخ 18 يناير الماضي أنه ستكون هناك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطورات ومواقف هامة يجب الاستعداد لها. وها نحن نشهد اليوم مطالبات ونسمع تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يباع ويشترى، وتدعو كذلك لاحتلال المزيد… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 10, 2025

وأضاف "وها نحن نشهد اليوم مطالبات ونسمع تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يُباع ويُشترى، وتدعو كذلك لاحتلال المزيد من الأراضي العربية".

ووضح رئيس الوزراء القطري الأسبق في منشوره ما يجب على القمة العربية التي ستُعقد في العاصمة المصرية القاهرة القيام به، إذ قال "يجب أن تخرج القمة المقبلة ببيان وموقف عربي واضح يلتزم به الجميع، في السر والعلن، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره وسلب ما تبقى من أرضه بالقوة، التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وغيرها من القرارات الدولية وبمبادرات الجامعة العربية التي تعطي الطرفين الحق في العيش بسلام جنبًا إلى جنب".

وأشار بن حمد إلى أن إسرائيل لم توافق على السلام مع الفلسطينيين ولم تجربه حتى تقول إنه لن يدوم. كما أنها لم تجرب الاتفاق مع الدول العربية كلها على سلام عادل، حتى يستطيع العرب اتخاذ موقف مع الفلسطينيين، إذا لم يلتزموا بهذا السلام.

وتابع "المشكلة هي أن بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، ولا يريد إقامة دولة فلسطينية حسب القرارات الدولية، بل يريد أن تظل إسرائيل كما هي الآن، وتقضم وتحتل المزيد من الأراضي الفلسطينية وحتى الأراضي العربية، والدليل على ذلك ما أعلنه تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ينبغي الوقوف معها ومع موقفها الحازم والواضح حيال القضية الفلسطينية، وحيال اقتراح نتنياهو السخيف الذي لو فكر قليلًا ما قاله"، حسب وصفه.

وأكد بن جاسم أن الجميع يعلمون أن اليهود لجأوا إلى الدول العربية والإسلامية عندما تعرضوا للاضطهاد في مناطق شتى من العالم، وعاشوا مع العرب والمسلمين بسلام ونموا ونمت تجارتهم، إلى أن بدأت كيانات دخيلة على فلسطين بممارسة الظلم لإقامة الدولة الموعودة حسب معتقدات بعضهم وأهدافهم".

وختم رئيس الوزراء القطري الأسبق منشوره قائلًا: "يجب أن يكون هناك زخم واضح يرفض أي أفكار أو خطط لتحويل قطاع غزة أو أي أرض عربية إلى مشروع عقاري يُباع ويُشترى، وهذا ما لن يقبل به مواطن عربي حر".

ويأتي حديث بن جاسم، بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن عزمه على "امتلاك" غزة وتحويلها إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وقال ترامب إن الفلسطينيين "لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة" بموجب خطته المقترحة لشراء غزة، كما سيتم تهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن، الأمر الذي رفضته الدولتان بشدة.