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61 دولة بينها الصين تدعو إلى ذكاء اصطناعي "مفتوح وأخلاقي" بقمة باريس

02:35 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الصين

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وكالات

دعت قمة باريس حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، اليوم الثلاثاء، إلى جعل هذه التقنية الجديدة والمتسارعة "مفتوحة" و"أخلاقية" وتخضع للحوكمة الدولية، بحسب بيان لم توقعه بريطانيا والولايات المتحدة وجهات أخرى فاعلة في القطاع.

واتفق الموقعون البالغ عددهم 61، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا والهند، على إعطاء الأولوية لضمان "أن يكون الذكاء الاصطناعي مفتوحا وشاملا وشفافا وأخلاقيا وآمنا وجديرا بالثقة، مع مراعاة أطر دولية للجميع"، حسبما جاء في البيان الختامي.

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الصين ذكاء اصطناعي باريس
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