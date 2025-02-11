إسرائيل فقدت نفوذها.. محلل إسرائيلي يعلق على تأجيل حماس تسليم الأسرى

(وكالات)

علق المحلل الإسرائيلي عميحاي شتاين، والمراسل بصحيفة "جيروزاليم بوست" وقناة "آي 24" نيوز، على قرار حماس تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين، المقررة السبت المقبل، بالقول إن إسرائيل فقدت نفوذها ولم تعد قادرة على التأثير في هذه المرحلة من الصفقة.

وأشار شتاين، إلى أن تعليق حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جاء كرد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا إن ما فعلته حماس "لم يكن مفاجئًا".

وأضاف شتاين، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من "نتساريم"، الذي فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، مكن الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في الشمال، مما أفقد إسرائيل إحدى أوراق الضغط المهمة.

وأوضح شتاين أن القرار يمثل اختبارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خاصة بعد إعلان ترامب الأسبوع الماضي خطته المثيرة للجدل بشأن تهجير سكان غزة، والتي تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه وتهجيرهم إلى الدول العربية المجاورة.

وتساءل شتاين عما إذا كانت واشنطن ستضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات جديدة لحماس لاستمرار الصفقة، مشيرا إلى اعتقاد حكومة نتنياهو أن الاتفاق كان نهائيًا، إلا أن القرار الأخير لحماس يظهر أن الأمور لا تسير كما توقعت إسرائيل.

ونقلت جيروزالم بوست عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله: "لا أعتقد أن حماس تريد نسف الاتفاق، لكن من الواضح أن هذه الأزمة تهدف إلى اختبار الموقف، وهي أيضًا رسالة إلى ترامب: إذا كنت تعتقد أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستسير بسلاسة، فأنت مخطئ تمامًا".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل مناقشات حول كيفية الرد على السيناريو المحتمل لانهيار الاتفاق، حيث يجري النظر في الاستعدادات العسكرية تحسبًا لأي تصعيد.