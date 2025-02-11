قبل اجتماعه مع ترامب.. الملك عبدالله يؤكد على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية

(وكالات)

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، وذلك أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول اللقاء، الذي حضره، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، آخر التطورات في المنطقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكر بيان الديوان الملكي الأردني.

وأكد العاهل الأردني، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يتحقق بـ "الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام" حسب البيان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، وسفيرة الأردن في الولايات المتحدة دينا قعوار.

ومن المقرر أن يلتقي الملك عبدالله، اليوم، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليصبح بذلك أول زعيم عربي يلتقي ترامب منذ تنصيبه 20 يناير الماضي.