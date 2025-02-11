سوريا تقرر إعادة ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية

دمشق- (د ب أ)

قررت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، إعادة ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية التي تضررت من الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في عام 2023.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، زار محافظ اللاذقية محمد عثمان قلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار جولته بمنطقة الحفة ، اليوم، وعاين الأجزاء المتضررة من الزلزال داخلها، ووجه الفرق الهندسية بإعادة ترميمها.

واطلع المحافظ على تاريخ القلعة ومراحل تطور بنائها، وما تمثله من قيمةٍ حضاريةٍ وتاريخية، تشهد عليها مناعتها وحجارتها وإمكانيات الاستفادة من هذه المواقع كمقصدٍ سياحي.

وتمتد قلعة صلاح الدين الواقعة في ريف اللاذقية بغرب سوريا على مساحة 55 دونماً، وهي واحدة من كبرى خمس قلاع أثرية في البلاد، ومدرجة على لائحة التراث العالمي منذ 2006 ولائحة التراث المهدّد منذ 2013.

وأودى الزلزال المدمّر، الذي ضرب في السادس من فبراير 2023 سوريا وتركيا المجاورة، بحياة أكثر من 50 ألفا في البلدين، وألحق أضرارا بقرابة 40 موقعا أثريا وتاريخيا في أنحاء سوريا.