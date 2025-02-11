إعلان

إسرائيل تقيم منطقة أمنية داخل سوريا وتخطط للبقاء طوال 2025

01:33 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

إسرائيل تقيم منطقة أمنية داخل سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أقامت منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الوجود الإسرائيلي هناك لم يعد مؤقتًا، حيث يتم بناء 9 مواقع عسكرية ضمن هذه المنطقة.


وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، حيث تعمل هناك 3 ألوية عسكرية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 أكتوبر الماضي.


وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه لا يوجد حاليًا تاريخ نهائي لإنهاء الوجود العسكري في المنطقة الأمنية داخل سوريا، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في التعاطي الإسرائيلي مع الجبهة الشمالية.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة العازلة، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وصعود الإدارة الجديدة إلى السلطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل سوريا منطقة أمنية مواقع عسكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم