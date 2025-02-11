إسرائيل تقيم منطقة أمنية داخل سوريا وتخطط للبقاء طوال 2025

(وكالات)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أقامت منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الوجود الإسرائيلي هناك لم يعد مؤقتًا، حيث يتم بناء 9 مواقع عسكرية ضمن هذه المنطقة.



وبحسب الإذاعة، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، حيث تعمل هناك 3 ألوية عسكرية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 أكتوبر الماضي.



وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه لا يوجد حاليًا تاريخ نهائي لإنهاء الوجود العسكري في المنطقة الأمنية داخل سوريا، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في التعاطي الإسرائيلي مع الجبهة الشمالية.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة العازلة، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وصعود الإدارة الجديدة إلى السلطة.