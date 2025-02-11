السفيرة الأمريكية في موسكو تصل مبنى وزارة الخارجية الروسية

(وكالات)

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، زارت مبنى وزارة الخارجية الروسية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، دون تقديم أي تفاصيل فورية حول سبب الزيارة.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع قوله: "السفيرة الأمريكية في مبنى وزارة الخارجية الروسية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا."

حتى الآن، لم تصدر الخارجية الروسية أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية أي تعليق رسمي حول أهداف وأغراض الاجتماع.

من جانبه كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، إن مسؤولين أمريكيين سيعقدون اجتماعات مع روسيا بشكل مكثف هذا الأسبوع.