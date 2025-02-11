وزير الخارجية من واشنطن: لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية

وكالات

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أمس الإثنين، بالنائب "ماريو دياز-بالارت" الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر بالكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لمواقف النائب ماريو دياز-بالارت الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا على خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزًا الدور المحوري الذي تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، مشددًا على ضرورة إيجاد مسار سياسي للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادًا لحل الدولتين.

ومن جانبه، أعرب النائب ماريو دياز-بالارت عن تقديره البالغ للعلاقات المصرية - الأمريكية وللدور الهام الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدًا بما تحققه الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة من مصالح حيوية مشتركة، مؤكدًا ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية.