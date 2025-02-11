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موسكو والدوحة تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بقطر مارس المقبل

12:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

ميخائيل بوجدانوف

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(وكالات)

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، إن الدورة الخامسة للجنة الحكومية الروسية القطرية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني ستعقد في الدوحة في مارس القادم، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية.

وأشار بوجدانوف، إلى أنه "من المقرر عقد الاجتماع الخامس للجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في الدوحة في مارس 2025.

ويترأس الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف بوجدانوف، أن روسيا تعمل بنشاط مع القطريين على توسيع الإطار القانوني والتعاقدي، قائلًا "لدينا الكثير من المشاريع الجديدة الواعدة والمبادرات المشتركة التي تنتظرنا".

وقال بوجدانوف إن "الجودة العالية للعلاقات الروسية القطرية تتجلى في الحوار السياسي القائم على الثقة على أعلى مستوى"، مضيفا أن "الاتصالات المنتظمة أقيمت أيضا بين رئيسي وزارتي الخارجية".

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ميخائيل بوجدانوف قطر اللجنة الحكومية الروسية القطرية
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