إيهود باراك: مقترح ترامب بشأن غزة هدفه إنقاذ نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والاستيلاء عليها هدفه إنقاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أزمته السياسية.

ووصف باراك مقترح ترامب بشأن تحويل غزة إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط وسيطرة الولايات المتحدة عليها بأنه "درب من الخيال".

وأضاف في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن خطة ترامب بشأن غزة "لا تبدو أنها دُرِست جيدًا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، "لا حق لعودة الفلسطينيين وفق خطتي لاستلام قطاع غزة".

وكشف ترامب، أول أمس الأحد، عن خطته لشراء غزة وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، موضحًا أنه سيحول القطاع إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.

ولقى مقترح ترامب ترحيبًا من جانب اليمين الإسرائيلي المتطرف، إذ دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى "عرض خطة ترامب على مجلس الكابينت للموافقة عليها بأسرع وقت ممكن، من أجل الاستعداد للتحرك فور الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس"، حسبما ذكرته القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الإثنين.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، أول أمس الأحد، البدء فورًا بتعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة، قائلًا "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك وقتًا لكن مصلحة إسرائيل لا تحتمل تأخيرًا".

وقال بن غفير "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد بالمجلس الوزاري المصغر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة"، وفق تعبيره.