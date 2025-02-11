العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية

وكالات

أفادت مصادر لقناة "العربية"، بأن مصر قررت اتخاذ تدابير احترازية للتعامل مع أي وقف محتمل للمساعدات الأمريكية.

ويأتي ذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، بإمكانية وقف المساعدات لمصر والأردن إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين بموجب خطته لتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض "ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين".

كان ترامب أعلن خطته بشأن شراء قطاع غزة وامتلاكه فضلًا عن تهجير سكانه إلى مصر والأردن قبل إعادة إعماره.

الأمر الذي رفضته مصر بشدة، إذ أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي لنظيره الأمريكي ماركو ريبو، أمس الإثنين، على ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، معربًا عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كافة ترابه الوطني.

كما شدد عبدالعاطي خلال لقائه براين ماست رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادًا لحل الدولتين، وتناول أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى بمراحله الثلاث، وضرورة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.