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"أوروبا ستقف عند أقدام السيد".. ترامب يشارك تصريحات لبوتين عن علاقته بالغرب

11:24 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب

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(وكالات)

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر صفحته على منصة " تروث سوشيال"، نشر فيه تصريحات لنظيرعه الروسي حول علاقة النخب الأوروبية بالولايات المتحدة.

وكان بوتين قد صرح خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، في الثاني من فبراير، بأنه واثق من أن ترامب سيتمكن من استعادة النظام بسرعة حال عودته إلى السلطة، مضيفًا أن النخب الأوروبية سترضخ لأوامره أي ترامب و"تقف قريبا عند أقدام سيدها وتهز ذيولها بلطف".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/113975743103667550

تصريحات بوتين لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أكد أن النخب الأوروبية كانت تحارب ترامب بقوة خلال فترة رئاسته، وتدخلت في الحياة السياسية والانتخابات الأمريكية، لكنها أصيبت بالارتباك بعد فوزه في 2016. كما شدد على أن أوروبا نفذت أوامر واشنطن بلا تردد خلال عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وألمح بوتين إلى أن ترامب لديه رؤية مختلفة عن بايدن بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك الجدل حول "الجيندر" والمسائل الاجتماعية الأخرى، وهو ما قد يسبب صدامًا جديدًا بينه وبين النخب الأوروبية حال عودته إلى البيت الأبيض.

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ترامب تصريحات بوتين فلاديمير بوتين منصة تروث سوشيال الولايات المتحدة
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