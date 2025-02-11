احتجاجات أمام مكتب نتنياهو في القدس تطالب بإتمام الصفقة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محتجين يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس قبل انعقاد جلسة المجلس الوزاري المصغر، وذلك للمطالبة بإتمام صفقة التبادل.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق شارعًا يؤدي للقدس قبل جلسة المجلس المصغر، مطالبة بعدم عرقلة الصفقة.

ورفعت العائلات صور الأسرى، ولافتات كتب عليها: "أبناؤنا لن يصمدوا هناك لوقت طويل"، قائلة الأسرى جائعون ويواجهون الموت وعلينا تنفيذ كل الاتفاق وإعادتهم جميعًا فورًا.

وأشارت العائلات إلى الأسير الإسرائيلي شلومو منتسور الذي أعلن الاحتلال مقتله اليوم الثلاثاء، قائلة كان يجب أن يعود منذ زمن لدفنه لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منشغل بعرقلة الصفقة.

وقالت والدة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، يجب إرسال الوفد إلى المفاوضات مجددًا ومنحه تفويضًا لإعادة كل الأسرى دفعة واحدة.

وأضافت، "سنتظاهر أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بتوقيع اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى"، موضحة أنهم لن يسمحوا بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر دون اتخاذ قرارات عملية.

وأوضحت والدة الأسير الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال فقدت السيطرة، وسنعمل على تشويش النظام العام في الدولة.

وأكدت أن نتنياهو يحاول عرقلة الاتفاق ولا يمكننا السماح بأن نكون دولة لا تلتزم بالاتفاقيات.

وتأتي المظاهرات بعد عودة وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة، أمس الإثنين، وكان من المقرر أن يجري مناقشات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ويفترض أن يعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة المرحلة الثانية.

ويتزامن ذلك مع تأجيل حماس عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، وذلك بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق.