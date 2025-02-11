أوكرانيا: روسيا استهدفت البنية التحتية للغاز خلال الليل

كييف- (د ب أ)

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا استهدفت منشآت الغاز والطاقة الأوكرانية بهجمات خلال الليل وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت درجات الحرارة ليلا في أوكرانيا إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وأضاف جالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون الخوض في تفاصيل بشأن المنشآت التي تم استهدافها: "هناك هجوم آخر على نظام الطاقة في أوكرانيا. خلال الليل، هاجم العدو البنية التحتية للغاز"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جالوشينكو: " حتى صباح اليوم، لا يزال قطاع الطاقة يتعرض للهجوم".

كما أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينيرجو" انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ "بسبب هجوم صاروخي روسي ضخم".

وفي حين أن كلا من روسيا وأوكرانيا نفذت هجمات بطائرات مسيرة بشكل منتظم على المنشآت العسكرية والطاقة، أصبحت الهجمات الصاروخية الروسية واسعة النطاق نادرة نسبيا في الآونة الأخيرة.

وشنت روسيا في منتصف يناير الماضي، هجوما على موقع لتخزين الغاز الطبيعي في منطقة لفيف غربي أوكرانيا.

وذكرت أوكرانيا في ذلك الوقت أن تدفقات الغاز لم تتوقف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 40 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان " دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 40 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".