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تنظيم داعش يهاجم قاعدة عسكرية في شمال شرق الصومال

11:12 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

الصومال

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مقديشو- (د ب أ)

أحبطت القوات الصومالية، اليوم الثلاثاء/ هجوما إرهابيا شنه تنظيم داعش على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، وفق تقارير إعلامية محلي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا)، أن "قوات الدورايش لولاية بونتلاند، أحبطت صباح اليوم هجوماً إرهابياً فاشلاً شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على القاعدة العسكرية للقوات في جبال عل ميسكاد بمحافظة بري بشمال شرق البلاد.

وأعلن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أن العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة في الارواح أثناء التصدي للهجوم الفاشل، مؤكدين أن أغلب القتلى من المقاتلين الأجانب.

وأشارت الوكالة إلى أن "الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دعا إلى تسريع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تقديم الدعم اللازم للقوات والمجتمع في بونتلاند، الذين يواجهون هذا العدو المشترك".


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