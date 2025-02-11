الأمم المتحدة تناشد حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

وكالات



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "علينا أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة والتي من شأنها أن تؤدي إلى مأساة هائلة".



وناشد جوتيريش حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المضي قدمًا في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين كما كان مخططًا.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتعين على إسرائيل وحماس الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف المفاوضات الجادة.



وأعلنت حركة حماس، أمس الإثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.





