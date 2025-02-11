إسرائيل فشلت في الحرب.. جيورا آيلاند يعلق على قرار حماس بشأن الأسرى

(وكالات)

قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جيورا آيلاند، إن إسرائيل لم تنجح في تحقيق معظم أهدافها من الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققته تل أبيب هو إعادة بعض الأسرى، بينما فشلت في القضاء على قدرات حماس أو إسقاط حكمها في القطاع.

وأضاف آيلاند، أن إسرائيل لم تتمكن من إعادة سكان غلاف غزة إلى منازلهم، كما أن حماس نجحت في الحفاظ على وجودها في القطاع، وهو ما اعتبره دليلًا على فشل تل أبيب في تحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب.

وأضاف أن "النصر المطلق يتحقق عندما يعلن الطرف الآخر خضوعه دون شروط، وهذا لم يحدث"، معتبرًا ذلك دليلًا على الإخفاق الإسرائيلي.

وفي إشارة إلى تعقيد الموقف الإسرائيلي، قال آيلاند إن إعلان حماس وقف عمليات إعادة الأسرى يكشف موازين القوى الحقيقية في الصراع، معتبرًا أن ذلك سيجبر إسرائيل على تقديم تنازلات كبيرة لاستعادة بقية المحتجزين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن طريقة عودة الأسرى من غزة تؤكد بوضوح فشل إسرائيل في هذه الحرب، ما يعكس أزمة عسكرية وسياسية تعاني منها حكومة الاحتلال.