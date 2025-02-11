البيت الأبيض ينفي طلب إسرائيل تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان

وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في البيت الأبيض قوله، إن إسرائيل ستنسحب من لبنان في 18 فبراير الجاري، ولم تتلق الولايات المتحدة طلب تمديد المهلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما بالعاصمة واشنطن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع.

وأضافت القناة العبرية، أنه تم تقديم أدلة للولايات المتحدة تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودًا على انتهاكات حزب الله.

وأشارت إلى أن هناك اعتقاد في إسرائيل أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في الجنوب، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تمديد مهلة الاتفاق إلى 18 فبراير الجاري.