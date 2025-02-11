إعلام إسرائيلي يعلن مقتل أسير في غزة.. وكاتس: قتل منذ 7 أكتوير

وكالات

كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تفاصيل جديدة عن مقتل الأسير شلومو منتسور في غزة، وقال في تعزية وجهها لأسرته إن منتسور قُتِل في 7 أكتوبر 2023، وجثته محتجزة في قطاع غزة.

كانت مستوطنة كيبوتس كيسوفيم، أعلنت اليوم الثلاثاء، مقتل الأسير الإسرائيلي شلومو منتسور البالغ من العمر 86 عامًا في قطاع غزة.

ومنتسور هو أكبر أسير لدى حركة حماس، أسرته الحركة أثناء هجومها على كيبوتس كيسوفيم في 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة "ماكو" العبرية، إن ممثلي جيش الحرب الإسرائيلي أبلغوا عائلة شلومو منتسور، اليوم الثلاثاء، أنه قُتل على يد منظمة حماس في 7 أكتوبر 2023، وأن جثته محتجزة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن قرار تحديد وفاته جاء بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها على مدار الأشهر القليلة الماضية وتمت الموافقة عليه من قِبل لجنة من الخبراء من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية وشرطة إسرائيل.

وأشارت إلى أنه لم ترد أي إشارة إلى حياة شلومو طيلة فترة أسره التي استمرت لنحو 494 يومًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان شلومو أحد مؤسسي الكيبوتس الذي عاش فيه مع زوجته لمدة 60 عامًا، ونعاه الكيبوست قائلًا "إننا ننعي صديقًا عزيزًا ومحبوبًا، ونحتضن عائلته".

وأضاف الكيبوتس في بيان "تلقينا هذا الصباح نبأ مقتل صديقنا العزيز شلومو منتسور (86 عامًا) في أسر حماس، والذي أسرته الحركة من منزله في كيبوتس كيسوفيم في هجوم 7 أكتوبر 2023". وتابعت "هذا هو أحد الأيام الأصعب في تاريخ كيبوتسنا"

ودعت المستوطنة في بيانها الحكومة الإسرائيلية وقادة العالم إلى مواصلة العمل بشكل حاسم لإعادة جميع الأسرى، الأحياء والأموات.

يأتي الإعلان عن مقتل شلومو بعدما أعلنت حركة حماس، أمس الإثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.