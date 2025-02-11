مصرع 7 باكستانيين إثر غرق قارب قبالة ليبيا

إسلام آباد- (د ب أ)

أكدت وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية اليوم الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن سبعة باكستانيين إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن وكالة التحقيقات القول إنه تم التعرف على هوية سبعة من الضحايا من خلال جوازات سفرهم، وينحدر ستة منهم من منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أمس الاثنين إن السفارة الباكستانية في ليبيا تسعى للحصول على معلومات بشأن "باكستانيين متضررين"، وذلك بعد انقلاب قارب تقل نحو 65 راكبا بالقرب من ميناء مرسى ديلة الليبي.





