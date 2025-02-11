قبل اجتماعه مع العاهل الأردني.. ترامب: أعتقد أنه سيأخذ الفلسطينيين

(وكالات)

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك بحسب ما كشف ترامب في تصريحات صحفية أمس الاثنين، قائلا إن اجتماعه مع الملك عبدالله سيبحث فيه مقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في دول مجاورة.

وخلال مراسم توقيع عدد من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، صرح ترامب قائلاً: "سألتقي ملك الأردن، وأعتقد أنه سيقبل الصفقة وسيأخذ الفلسطينيين". ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح باستخدام ورقة المساعدات الأمريكية، مشيرًا إلى احتمال قطعها عن الأردن ومصر في حال رفضهما الخطة، قائلاً: "لم لا؟ إذا لم يوافقوا، ربما أحجب هذه الأموال".

في المقابل، أكد العاهل الأردني رفض بلاده لأي تحركات من شأنها تهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضي المحتلة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصاعد التطرف، وزيادة الفوضى في المنطقة، وتعريض استقرار الأردن نفسه للخطر. ومن المتوقع أن ينقل الملك عبد الله هذا الموقف الحازم إلى ترامب خلال اللقاء.

يأتي ذلك في وقت جدد فيه ترامب طرحه لفكرة أن تتولى الولايات المتحدة مسؤولية غزة بدلاً من إسرائيل، مع تحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر نقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة، من بينها الأردن ومصر.

من جانبها شددت القاهرة على رفضها لأي مخطط يستهدف إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وفي لقاء جمعه بنظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أمس الاثنين، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.