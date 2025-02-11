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الخارجية تنعي أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا

10:09 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

أيمن ثروت

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القاهرة- مصراوي:

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت الخارجية فى منشور لها، أن المرحوم السفير أيمن ثروت كان نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، وكان يعمل بوفاء وصدق في الدفاع عن مصالح الوطن.

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