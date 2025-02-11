أهالي أسرى إسرائيليين بغزة: نتنياهو أفشل الصفقة

وكالات

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شقيق أسير في غزة قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من أفشل الصفقة ولم يمض قدما إلى المرحلة الثانية.

وأضاف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم تتم المرحلة الثانية من الاتفاق فلماذا ستفرج حماس عن "الأسرى"؟

فيما قالت والدة أسير إسرائيلي في غزة، لإذاعة الاحتلال، إن "نتنياهو يحاول عرقلة الاتفاق ولا يمكننا السماح بأن نكون دولة لا تلتزم بالاتفاقيات".

وشددت على ضرورة إرسال الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات مجددا ومنحه تفويضا لإعادة كل الأسرى دفعة واحدة.

ولفتت إلى أن الحكومة فقدت السيطرة، مضيفة أن عائلات الأسرى ستعمل على تشويش النظام العام في الدولة.

وتابعت أن عائلات الأسرى ستتظاهر أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بتوقيع اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع "الأسرى"، وأنهم لن يسمحوا بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر دون اتخاذ قرارات عملية.