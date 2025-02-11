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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:44 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدفاع الجوي الروسي

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 40 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: " دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 40 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

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